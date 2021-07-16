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МТС привлек кредит Сбербанка на 30 миллиардов рублей
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ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (мобильный оператор МТС) привлекло кредит Сбербанка на 30 миллиардов рублей, увеличив объем действующих кредитов банка до 115 миллиардов рублей,... ПРАЙМ, 16.07.2021
сбербанк, мтс-банк, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (мобильный оператор МТС) привлекло кредит Сбербанка на 30 миллиардов рублей, увеличив объем действующих кредитов банка до 115 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба компании.
"Кредит с погашением в 2024 году привлечен в рамках возобновляемой кредитной линии Сбера, открытой МТС в мае 2018 года с совокупным лимитом 150 миллиардов рублей. После сделки общий объем действующих кредитов МТС, привлеченных у Сбера, составит 115 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.
Вице-президент МТС по финансам Андрей Каменский отметил, что компания ведет непрерывную и последовательную работу по оптимизации текущего долга и привлечению нового финансирования. "Очередной кредит Сбера подтверждает этот курс, а также является еще одним шагом по укреплению взаимовыгодных отношений между нашими компаниями", — добавил он.
МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер — АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании — 55,64% акций, доля эффективного участия — 50,3%).