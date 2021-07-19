МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. ВЭБ в первом полугодии нарастил выдачу кредитов в 1,8 раза в годовом выражении — более чем до 172 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Объем выданных ВЭБ.РФ кредитных средств за первое полугодие 2021 года составил более 172 миллиардов рублей, что превышает аналогичный прошлогодний показатель (95,4 миллиарда рублей) в 1,8 раза, объем гарантий превысил 140 миллиардов рублей, что более чем вдвое превышает показатель прошлого года (66,4 миллиарда рублей)", — говорится в сообщении.

Ключевыми направлениями инвестирования ВЭБа в первые шесть месяцев 2021 года стали промышленность, инфраструктура, поддержка экспорта, а также малое и среднее предпринимательство.

"Всего на финансирование проектов в сфере промышленности ВЭБ направил 178,2 миллиарда рублей, более 12,1 миллиарда рублей — вложения в инфраструктуру, включая проекты в городской экономике. Более 17,8 миллиарда рублей направлено на поддержку экспорта российской высокотехнологичной продукции", — приводятся в сообщении слова первого зампреда ВЭБа Николая Цехомского. Курс биткоина в понедельник поднимется до $32,1 тысячи, уверен эксперт

В частности, по его словам, госкорпорация предоставила первые рублевые кредиты контрагентам в Узбекистане, открыла финансирование ряда сделок по поставке российской техники – энергетического и горнодобывающего оборудования, коммунальной и специальной техники.

Согласно новой стратегии, задача ВЭБа в этом году — направить на поддержку экономики порядка 850 миллиардов рублей и принять на себя обязательства по финансированию новых проектов на сумму 750 миллиардов рублей, отмечается в релизе.