МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады июля выросла до 5,3% с 5,26% в третьей декаде июня, это максимум с середины мая 2020 года, следует из материалов Банка России.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ достигла максимума со второй декады мая прошлого года, когда она составила 5,4%. Рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года — 4,33%.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, "Тинькофф банк", ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.