МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Сбербанк начал принимать карты American Express в терминалах и банкоматах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на комментарий из пресс-службы банка.

"Мы расширяем сеть приема платежей с использованием карт American Express в точках продаж клиентов Сбербанка. Сейчас мы завершили первый этап интеграции и будем плавно распространять возможность использования карт на всей территории страны", — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. Эксперты развеяли популярные мифы о бесконтактной оплате

Он отметил, что держатели этих карт смогут оплачивать покупки в большом количестве магазинов, в том числе на интернет-площадках. Царев уточнил, что количество торговых точек и банкоматов будет расти в течение 2021 и 2022 годов, а у клиентов, использующих услуги эквайринга, появится возможность увеличить торговый оборот.

"Кроме того, клиенты American Express смогут снимать рубли в банкоматах "Сбера", — добавил он.

Президент Global Network Services for American Express Мохаммед Бади, в свою очередь, отметил, что "такое сотрудничество дает держателям карт нашей платежной системы возможность использовать их для ежедневных покупок и путешествий по стране — как туристы либо по работе".

От также добавил, что Сбербанк и American Express намерены продолжать сотрудничество, чтобы увеличить число принимающих карты точек.