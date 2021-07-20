МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Держатели карты "Мир" восьми российских банков получили возможность пользоваться сервисом бесконтактной оплаты Apple Pay, говорится в пресс-релизе платежной системы. Сбербанк начал принимать карты American Express в терминалах и банкоматах

"С сегодняшнего дня держатели карт "Мир" получили возможность пользоваться Apple Pay — безопасным, защищённым и конфиденциальным платёжным инструментом, который позволяет не прикасаться к кнопкам платёжного терминала и не передавать деньги из рук в руки", — сказано в пресс-релизе системы.

Первыми банками, которые предоставили своим клиентам с картами "Мир" сервис Apple Pay, стали Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, "Почта Банк", банк "Центр-инвест", "Тинькофф банк" и Примсоцбанк, отметил генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев.

Чтобы совершить платёж, необходимо сначала настроить оплату картой "Мир" в Apple Pay — нужно зайти в приложение Wallet на iPhone, нажать на значок плюса и следовать инструкциям, чтобы добавить кредитную или дебетовую карту "Мир".

В релизе также подчеркивается, что такие транзакции надежно защищены. "Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который создается и шифруется платежной системой "Мир" и хранится в чипе "Безопасный Элемент" вашего устройства", — пояснили в платежной системе.