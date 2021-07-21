2021-07-21T09:48:48+03:00
2021-07-21T09:48:48+03:00
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2021
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Финские банки стали чаще отказывать в обслуживании российским компаниям
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Наблюдается рост числа необоснованных отказов финскими банками в открытии новых счетов, а также прекращение обслуживания ранее открытых счетов компаний и граждан Российской... ПРАЙМ, 21.07.2021
россия, финляндия, банки, новости, мировая экономика, экономика, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 21 июл — ПРАЙМ. Наблюдается рост числа необоснованных отказов финскими банками в открытии новых счетов, а также прекращение обслуживания ранее открытых счетов компаний и граждан Российской Федерации, рассказал в интервью РИА Новости торговый представитель России в Финляндии Антон Логинов.
"Проблема банковского обслуживания остается одной из болевых точек российско-финляндских экономических отношений. С 2015 года наблюдается рост числа необоснованных отказов финскими банками в открытии новых счетов, а также прекращение обслуживания ранее открытых счетов компаний и граждан Российской Федерации, финских компаний с российским капиталом", — отметил Логинов.
Он добавил, что при этом не озвучиваются критерии прекращения обслуживания и лишь в ряде случаев дается общая отсылка к требованиям законодательства ЕС о борьбе с легализацией незаконных доходов (Директива 2015/849).
"В сложившихся условиях компании вынуждены осуществлять платежи через банки иных стран, неся дополнительные издержки и испытывая трудности со своевременным исполнением контрактных обязательств. Также ухудшается доступ компаний к кредитным ресурсам, что влечет за собой снижение их конкурентоспособности", — подчеркнул торгпред.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.