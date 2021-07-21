ХЕЛЬСИНКИ, 21 июл — ПРАЙМ. Наблюдается рост числа необоснованных отказов финскими банками в открытии новых счетов, а также прекращение обслуживания ранее открытых счетов компаний и граждан Российской Федерации, рассказал в интервью РИА Новости торговый представитель России в Финляндии Антон Логинов. Выявлен новый вид мошенничества, который крадет данные мобильного банка

"Проблема банковского обслуживания остается одной из болевых точек российско-финляндских экономических отношений. С 2015 года наблюдается рост числа необоснованных отказов финскими банками в открытии новых счетов, а также прекращение обслуживания ранее открытых счетов компаний и граждан Российской Федерации, финских компаний с российским капиталом", — отметил Логинов.

Он добавил, что при этом не озвучиваются критерии прекращения обслуживания и лишь в ряде случаев дается общая отсылка к требованиям законодательства ЕС о борьбе с легализацией незаконных доходов (Директива 2015/849).

"В сложившихся условиях компании вынуждены осуществлять платежи через банки иных стран, неся дополнительные издержки и испытывая трудности со своевременным исполнением контрактных обязательств. Также ухудшается доступ компаний к кредитным ресурсам, что влечет за собой снижение их конкурентоспособности", — подчеркнул торгпред.

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