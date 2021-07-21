МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Банк России рекомендует кредитным организациям предупреждать россиян о приближающемся окончании срока вклада, а также объяснять, как можно дальше распорядиться своими сбережениями, сообщил регулятор. Россиян научили, как не потерять деньги в банке

ЦБ отметил, что получает обращения вкладчиков, особенно пожилых, о том, что их не всегда информируют о завершении срока вклада и условиях его продления. При этом при автоматической пролонгации вклада ставка может снижаться до 0,001% годовых, а иногда средства просто переводятся на текущий счет, на который проценты не начисляются.

"Банк России в целях распространения лучших практик взаимодействия с потребителями рекомендует кредитным организациям извещать вкладчиков способом, предусмотренным договором банковского вклада, об истечении срока вклада не ранее чем за 14 календарных дней и не позднее чем за 3 календарных дня до даты истечения срока вклада", — сказано в информационном письме.

Банкам также рекомендуется предлагать вкладчикам варианты, как дальше распорядиться своими средствами: переразместить вклад на прежних условиях, заключить новый договор с обновленными условиями или забрать деньги. Наконец, банкам также стоит сообщать вкладчикам, что если они не примут решение до окончания срока вклада, то средства будут перечислены на вклад до востребования, и озвучивать условия этого вклада.