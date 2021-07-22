МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Главы крупнейших банков России обратились к регулятору из-за регулирования экосистем, пишет РБК. Президенты Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, а также председатели правлений Газпромбанка и "Открытия" Андрей Акимов и Михаил Задорнов в своем письме к Эльвире Набиуллиной выразили опасения, что новые правила регулирования приведут к массовым нарушениям со стороны банков по нормативам достаточности капитала.

Как пишет издание, крупные банковские игроки подсчитали, что 190 из 377 банков могут "не вписаться в предлагаемый риск-чувствительный лимит". По их словам, им придется вычесть из капитала 1,75 триллиона рублей, что снизит базу, по которой рассчитываются нормативы достаточности.

"Наибольший объем вычета будет характерен для розничных банков с крупной сетью филиалов, особенно в городах с небольшим населением, так как для таких отделений характерно высокое соотношение стоимости филиала к объему привлеченных средств и выданных кредитов",— цитирует газета письмо.

ЦБ хочет ограничить вложения банков с экосистемами в непрофильные активы и обязать их раскрывать всю информацию о таких вложениях.