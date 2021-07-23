МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Сигналы Банка России свидетельствуют о широком диапазоне возможных решений по итогам заседания 23 июля, однако можно говорить, что регулятор реагирует на инфляцию уже с большим опережением, заявил в интервью РИА Новости главный экономист аналитического департамента "ВТБ Капитала" по России и странам СНГ Александр Исаков. Центробанк выявил махинации с начислением платежей за просрочку кредита

"Сигналы регулятора свидетельствуют о широком диапазоне возможных решений по итогам этого заседания. Можно говорить, что Банк России реагирует на инфляцию уже с большим опережением. Думаю, что повышение на 50 базисных пунктов – минимум в консенсус-прогнозах — в большей мере соответствует уже проделанному пути и в то же время оставляет большее пространство на перспективу", — сказал он.

Банк России в пятницу проведет заседание по итогам которого определит уровень ключевой ставки. Согласно консенсусу РИА Новости, ЦБ может повысить ключевую ставку на 0,75 или 1 процентный пункт для борьбы с инфляцией и высокими ценовыми ожиданиями. ЦБ весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и разогнавшаяся инфляция. Изначально регулятор повысил ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, в апреле — сразу на 0,5 процентного пункта, в июне — в третий раз — до 5,5%. По данным Минэкономразвития, инфляция в РФ в годовом выражении на 19 июля составила 6,5%.

Эксперт пояснил, что экономисты, оценивая возможные изменения денежно-кредитной политики, движутся между двумя полюсами: макроэкономическими данными и сигналами, которые дает Банк России. Когда сигналы не очень сильные, макроэкономических данных достаточно, чтобы понять политику регулятора. Сейчас прогноз очень близко к полюсу, когда консенсус фактически полностью сформирован сигналами ЦБ РФ, отметил Исаков.

"Инфляция в России примерно на 2,5 процентных пункта выше целевого уровня. У крупных развивающихся стран со сходной денежно-кредитной политикой – Банк России публикует перечень в основных направлениях денежно-кредитной политики, докладах — отклонение инфляции от цели в 2 процентных пункта — в целом норма. У каких-то стран отклонение чуть больше, у других — меньше, а у большинства – близкое к нашему уровню", — говорит он.

При этом, если посмотреть на то, как эта одинаковая макроситуация транслируется в решения центральных банков, то в Банк России проводит опережающую нормализацию денежной политики — если не брать Турцию и Аргентину с их значительными всплесками инфляции, то в нашей группе более чем на 100 базисных пунктов от минимума прошлого года ключевую ставку повысили лишь две страны – Бразилия и Украина, напомнил он. Названы наиболее пострадавшие от пандемии экономики

"Короткое резюме такое: ЦБ РФ уже сделал сильно больше, чем развивающиеся страны со сходным размером шока, — это тоже нужно учитывать", — сказал эксперт.

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