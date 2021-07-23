МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Дмитрий Майоров. Жесткое решение ЦБ РФ поднять ставку сразу на 100 базисных пунктов станет позитивом для курса рубля, особенно, если последующие комментарии регулятора дадут намек на паузу в жесткой денежно-кредитной политике (ДКП), полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Банк России в пятницу может повысить ключевую ставку на 0,75 или 1 процентный пункт с нынешни 5,5% годовых для борьбы с инфляцией и высокими ценовыми ожиданиями, полагает большинство экспертов рынка. Любой из этих вариантов будет самым "ястребиным" шагом регулятора с декабря 2014 года.

ЦБ ФИНАЛИЗИРУЕТ ЦИКЛ УЖЕСТОЧЕНИЯ?

Профессиональные аналитики перед заседанием ЦБ РФ сошлись на том, что наиболее вероятным его исходом станет повышение ключевой ставки до 6,5% годовых (на 1 процентный пункт), отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "При этом рынок госбумаг явно сигнализирует о том, что одновременно с серьезным ужесточением монетарной политики регулятор серьезно смягчит риторику", — добавляет он.

Более конструктивным для рынков и экономики было бы формирование Центробанком сравнительно кратковременного по срокам цикла ужесточения кредитной политики, полагает Александр Осин из компании "Фридом финанс".

"Тем более, что во втором полугодии на инфляцию будут оказывать понижающее влияние сезонные, циклические факторы, и факторы, связанные с замедлением темпов прироста товарного рынка. Замедление инфляции — традиционно сильный сигнал "смягчения" или сохранения неизменной кредитной политики банка России" — добавляет он.

Не исключено, что с увеличением шага повышения ставки ЦБ РФ может сделать менее явным сигнал о дальнейшем ужесточении процентной политики или даже вовсе убрать его, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". Экономист оценил реакцию Центробанка на инфляцию

ЖЕСТКОСТЬ ЦБ ПОДДЕРЖИТ РУБЛЬ

Как правило, итоги заседаний ЦБ не оказывают существенного влияния на курс рубля к доллару, однако если ставка будет увеличена сразу до 6,5%, то это будет позитивно для российской валюты, считает Василий Карпунин из компании "БКС Мир инвестиций". "Доллар при реализации такого сценария и при сохранении относительно стабильных цен на нефть может начать постепенное движение в сторону 72 рублей", — оценивает перспективы он.

После заседания ЦБ в пятницу и в начале следующей недели возможно повышение курса рубля к доллару, полагает Осин из компании "Фридом финанс".

Сохранение умеренно жесткой риторики и существенного расширения спрэда в доходности российских и американских государственных облигаций сделает приобретение длинных ОФЗ весьма интересным для нерезидентов, что при прочих равных условиях должно способствовать укреплению рубля, также считает Вайсберг из ИК "Регион".

Рубль в значительной мере учел агрессивную риторику ЦБ РФ в отношении динамики повышения размера ключевой ставки, считает Владимир Евстифеев из банка Зенит.

"Поэтому повышение ставки на 50-75 базисных пунктов уже заложено в обменные курсы и вряд ли вызовет существенную реакцию. Если ЦБ повысит ставку сразу на 100 пунктов, это послужит поддержкой для рубля. Этот значительный шаг повысит привлекательность сделок carry trade, особенно на фоне разноплановых решений по денежно-кредитной политике сопоставимых развивающихся экономик", — резюмирует он.

Инвесторов в рамках carry trade привлекает разность ставок долговых инструментов на фоне умеренно жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и относительно мягкой ДКП регуляторов развитых экономик. Они продают валюту за рубли и покупают высокодоходные рублевые инструменты, поддерживая приток валюты в Россию.