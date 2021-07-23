МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Банк России с 23 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью НКО "Русское финансовое общество", говорится в сообщении регулятора. Банк России отозвал лицензию у Руна-банка

По величине активов кредитная организация занимала 360 место в банковской системе РФ.

Банк России принял такое решение в соответствии с тем, что "Русское финансовое общество" допускало нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Деятельность организации характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами. Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств, уточняется в сообщении ЦБ РФ.

В НКО "Русское финансовое общество" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

НКО "Русское финансовое общество" не является участником системы страхования вкладов.