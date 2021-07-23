МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Пересмотр программы льготной ипотеки на жилье в новостройках привел к падению выдачи таких кредитов в РФ вдвое, заявила на пресс-конференции председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Набиуллина: деятельность регулятора не будет сдерживать рост экономики

"После изменения условий льготной ипотеки мы видим действительно некоторые изменения. Прошло еще не очень много времени, эти изменения вступили силу 1 июля, и данные за первые две недели показывают, что в рамках программы льготной ипотеки, которая была 6,5%, теперь 7%, новые выдачи упали где-то в 2 раза", — сказала она.

Но это, по ее словам, не значит, что в целом новые выдачи упали в 2 раза, потому что часть тех кредитов, выдача которых раньше подпадала под льготные условия может просто перейти на рыночные ставки, в расширенную программу по семейной ипотеке.

"Но темпы роста ипотеки в первом полугодии были очень высокими и даже с учетом замедления во втором полугодии, темпы роста по году в целом останутся значимыми", — добавила глава регулятора. Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

Правительство РФ в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки со ставкой до 6,5%. Это вызвало бум жилищного кредитования и рост цен на недвижимость. На этом фоне разгорелась дискуссия, в ходе которой противники продления льготной ипотеки указывали на то, что она способствовала перегреву рынка в ряде регионов.

Однако кабмин продлил до 1 июля 2022 года льготную ипотечную программу. Купить жилье в новостройке в ее рамках можно будет по ставке до 7% годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов – 3 миллиона рублей (до этого 6 миллионов рублей, а в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области — 12 миллионов).