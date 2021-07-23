МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Банк России начинает обзор своей денежно-кредитной политики и готовит план работ, который будет представлен во второй половине сентября, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Набиуллина: деятельность регулятора не будет сдерживать рост экономики

"Что касается пересмотра таргета, формата таргета, уровня таргета — мы это будем делать в рамках обзора денежно-кредитной политики, о котором мы объявили. Мы его начинаем, он продлится целый год. Мы план работ сейчас по этому обзору готовим и представим его где-то во второй половине сентября", — сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Она пояснила, что эта работа будет включать разные аспекты — аналитику, дискуссии, статьи, чтобы была возможность с разных сторон посмотреть на необходимость уточнения отдельных параметров денежно-кредитной политики.

В конце июня Набиуллина сообщила, что Банк России в текущем году проведет обзор денежно-кредитной политики, в его рамках, в частности, обсудит величину таргета по инфляции и операционную процедуру ДКП. Сейчас цель ЦБ по инфляции сформулирована как "вблизи 4%".