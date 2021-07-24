МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Несколько неожиданная жесткость сигнала Банка России по итогам заседания в пятницу и прогнозов, допускающих рост ставки до 7-7,5% к концу года прервали трехдневный рост ОФЗ по ставке, следует из динамики торгов.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых. Таким образом, ставка вернулась на уровень октября-декабря 2019 года. Решение ЦБ стало самым "ястребиным" с декабря 2014 года, когда регулятор экстренно повысил ставку сразу на 6,5 процентного пункта — до 17% годовых на фоне резкого ослабления рубля и высоких инфляционных рисков. Банк России вернул ставку на уровень до пандемии

"Изначально негативная реакция (рост доходностей и, соответственно, снижение цен) объясняется несколько неожиданной жесткостью сигнала и прогнозов, допускающих рост ставки до 7-7,5% к концу года", — сказал РИА Новости эксперт "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

"Возврат к таргету (по инфляции — ред.) в 4% теперь планируется не ранее 2022 года. В связи с этим ЦБ РФ сопроводил свое решение умеренно жестким комментарием, не исключая дальнейшего повышения ставки в зависимости от динамики потребительских цен. ОФЗ после объявления итогов заседания прервали рост последних дней, скорректировавшись в соответствии с обновленными параметрами денежно-кредитно политики (ДКП)", — также указывает старший аналитик по инструментам с фиксированной доходностью ITI Capital Ольга Николаева.

В последние несколько торговых сессий мы наблюдали ценовой рост ОФЗ вдоль всей кривой (особенно средний и дальний отрезки), что было вызвано скорректировавшимися в меньшую сторону темпами роста потребительских цен, указывает она.

"После объявления результатов заседания, где был сделан шаг на максимальное повышение ставки за многие годы, ОФЗ прогнозируемо начали падать в стоимости. Однако данная тенденция оказалась недолгой и многие потери уже отыграны. Исключение составляет ближний отрезок кривой, по-прежнему находящийся в красной зоне из-за жесткого прогноза регулятора относительно дальнейших перспектив ДКП", — добавляет аналитик.

Полевой считает, что в ближайшее время рынок будет переосмысливать эту информацию, но дальше до сентябрьского заседания основную роль будет играть статистика по инфляции и экономике, поскольку именно от этого будет зависеть, станет ли ЦБ и далее повышать ставку, или сохранит ее на текущем уровне, что теперь можно рассматривать в качестве самого оптимистичного сценария.