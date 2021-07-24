МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Дальнейший рост ставок по кредитам и вкладам неизбежен после очередного повышения ключевой ставки Банка России, но увеличение будет плавным и незначительным, говорят эксперты, опрошенные РИА Новости.

ЦБ РФ в пятницу в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых.

ВКЛАДЫ

Повышение ставок по вкладам и кредитам, наблюдавшееся с марта, продолжится вслед за ростом ключевой ставки, но с некоторым лагом, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

По прогнозам агентства, до конца года средняя ставка по вкладам может вырасти на 0,5-0,7 п.п. — до 6%.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, ставки по вкладам могут повыситься в пределах 0,5-0,7 процентного пункта уже в ближайший месяц.

По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, средние ставки по вкладам физических лиц до конца года могут вырасти до 6,75-7,25%.

"При этом ставки окажутся лишь незначительно выше уровня инфляции, которую ЦБ прогнозирует в диапазоне 5,7%-6,2%", — отметил эксперт.

КРЕДИТЫ

"Что касается ипотеки, то базовые ставки по собственным программам банков могут вполне достичь уровня в 9% ближе к концу года, а для отдельных категорий заемщиков (с низким первоначальным взносом, например) – 10%", — прогнозирует Доронкин. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж на неделю

По словам директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирины Носовой, ставки по ипотеке к началу осени могут достичь 8-8,5%.

Такой же прогноз по ипотечным ставкам к осени дает и Додонов. Он ожидает увеличения ставок по кредитам более сдержанными темпами, чем по депозитам, — на 0,3-0,5 п.п. в ближайший месяц.

По словам Гришунина, ставки по ипотеке могут вырасти в среднем до 8,5-9,25%, по автокредитованию — до 14%-14,5%, по потребительскому кредитованию — до 14,5-22% в зависимости от типа кредита.

КТО БЫСТРЕЕ

Ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Айсылу Алексеенко заметила, что средние ставки по рынку будут меняться пропорционально ключевой. При этом банки отчасти уже могли заложить повышение ключевой ставки в свои продукты.

"Вместе с этим ставки по кредитам станут расти быстрее, чем по депозитам, чтобы банки могли сохранить маржу", — отметила она. Цена ОФЗ прервала рост после решения ЦБ по ставке

Эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер добавил, что стоимость кредитных ресурсов, как правило, более отзывчива к ужесточению политики ЦБ, чем проценты по вкладам, и наоборот, более инертна при регуляторном смягчении.

"Это значит, что доходности вкладов даже если и поднимутся, то не так сильно, как ссудный процент", — пояснил он.