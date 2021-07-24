МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Основными причинами блокировки банковских операций или счетов индивидуальных предпринимателей или компаний являются "обналичивание" и транзитные операции, неуплата налогов по счету или платежей на текущую деятельность — аренду, канцтовары или ЖКХ, рассказал РИА Новости руководитель налоговой и юридической практики "СберРешений" Иван Катышев.

"Частые причиной блокировки операций становятся следующие основания: частое снятие крупных сумм наличных или регулярные переводы на личные счета, транзитные операции — быстрый, в течение 1-2 рабочих дней, перевод денежных средств, ранее поступивших на счет", — сказал он.

Другой причиной блокировки счета индивидуального предпринимателя или компании часто является отсутствие уплаты налогов по счету. Минимальный порог платежей, по рекомендациям Банка России, составляет 0,9% от оборота предприятия.

Сделки, "не имеющие экономического смысла", нетипичные операции или затраты, не сопоставимые с основным видом деятельности, также могут привести к приостановке или отказу в проведении определенной операции или отключению клиента от системы дистанционного банковского обслуживания. Эксперт дал советы по выбору кредитной карты

Вопросы у банков может вызвать также отсутствие платежей, характерных для обычной деятельности любой компании — например, за аренду, коммунальные услуги или даже канцтовары. Наконец, если юрлицо не уведомило банк об изменениях в учредительных документах, его счета также могут быть заблокированы.

Согласно требованиям законодательства, банки обязаны отслеживать операции по счетам и ограничивать сомнительные. Кредитная организация вправе приостановить почти любую операцию на пять рабочих дней, а при наличии распоряжения Росфинмониторинга этот срок может быть увеличен на 30 дней для дополнительной проверки.