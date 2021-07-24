МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Российские граждане разочаровались в программах кешбэка от банков, пишет газета "Известия" со ссылкой на статистику "Сравни.ру". Просрочка по долгам россиян за ЖКХ обновила рекорд начала пандемии

Граждане стали на 19% реже искать карты с вознаграждением, тогда как интерес к оформлению "пластика" в целом вырос на 16%, пишет издание.

В частности, отмечает издание, при выборе кредиток для россиян более важными критериями стали длительность грейс-периода (беспроцентного периода пользования картами) и стоимость обслуживания.

Наибольшее снижение интереса произошло по кешбэку в категориях:

супермаркеты — на 41%,

путешествия — 39%,

развлечения — 36%.

В банках подтвердили: клиенты перестали доверять рекламе с высокими возвратами. При этом рынок трат по пластиковым картам приблизился к точке насыщения. Вследствие этого банки сокращают программы стимулирования безналичных расходов.

Тем не менее, пишет газета, общий объем начисленного кешбэка в начале текущего 2021 года вырос от 20 до 600%.

"Кешбэк перестал быть основным фактором выбора кредитной карты. На первое место выходит величина льготного периода и стоимость обслуживания. Клиенты нелояльны к бренду, они готовы менять банк при наличии более выгодных условий по продукту, которые они оценивают не только с точки зрения кешбэка", — рассказал директор по развитию кредитных карт ОТП Банка Денис Луковский.