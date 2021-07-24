Россияне потеряли интерес к вознаграждению за безналичные операции по картам
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Российские граждане разочаровались в программах кешбэка от банков, пишет газета "Известия" со ссылкой на статистику "Сравни.ру".
Граждане стали на 19% реже искать карты с вознаграждением, тогда как интерес к оформлению "пластика" в целом вырос на 16%, пишет издание.
В частности, отмечает издание, при выборе кредиток для россиян более важными критериями стали длительность грейс-периода (беспроцентного периода пользования картами) и стоимость обслуживания.
Наибольшее снижение интереса произошло по кешбэку в категориях:
- супермаркеты — на 41%,
- путешествия — 39%,
- развлечения — 36%.
В банках подтвердили: клиенты перестали доверять рекламе с высокими возвратами. При этом рынок трат по пластиковым картам приблизился к точке насыщения. Вследствие этого банки сокращают программы стимулирования безналичных расходов.
Тем не менее, пишет газета, общий объем начисленного кешбэка в начале текущего 2021 года вырос от 20 до 600%.
"Кешбэк перестал быть основным фактором выбора кредитной карты. На первое место выходит величина льготного периода и стоимость обслуживания. Клиенты нелояльны к бренду, они готовы менять банк при наличии более выгодных условий по продукту, которые они оценивают не только с точки зрения кешбэка", — рассказал директор по развитию кредитных карт ОТП Банка Денис Луковский.
https://1prime.ru/banks/20210724/834289067.html