МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Российским компаниям, чтобы избежать блокировки банковских счетов и операций, стоит использовать только безналичные расчеты, предоставлять данные для переводов денег в полном объеме, а также при изменении данных о юрлице сразу же обновлять их в банке, сообщил РИА Новости руководитель налоговой и юридической практики "СберРешений" Иван Катышев.

Согласно требованиям законодательства, банки обязаны отслеживать операции по счетам и ограничивать сомнительные. Кредитная организация вправе приостановить почти любую операцию на пять рабочих дней, а при наличии распоряжения Росфинмониторинга этот срок может быть увеличен на 30 дней для дополнительной проверки.

"Чтобы избежать блокировки, рекомендуется преимущественно отказаться от "обналичивания" и использовать безналичные расчёты, в том числе с помощью корпоративных банковских карт, выдаваемых сотрудникам. При этом стоит учитывать, что с корпоративных карт также не желательно снимать наличные средства", — рекомендует Катышев.

При проведении платежей важно указывать в поручении не только номер счета или договора с контрагентом, но и назначение совершаемого платежа. При переводах или снятии более 600 тысяч рублей стоит заранее собрать комплект документов, подтверждающих содержание сделки. В целом, желательно избегать переводов и непрозрачных сделок с участием неблагонадежных контрагентов.

При изменении данных о компании в ЕГРЮЛ, например, если сменился классификатор видов экономической деятельности, лучше всего оперативно предоставлять данные в банк. Кроме того, необходимо отслеживать сведения о компании в ЕГРЮЛ, на случай, если налоговыми органами будут внесены пометки о "недостоверности" таких данных — чаще всего это касается адреса регистрации компании, добавляет эксперт. Специалист перечислил основные причины блокировки счетов юридических лиц

Если операция кажется подозрительной, банк может запросить дополнительные документы и информацию об операции и установить срок для их предоставления, при этом перечень таких документов определяется по усмотрению банка — установленных законом требований нет, напоминает Катышев.

"В связи с этим, если от банка пришел запрос пояснений по операциям, рекомендуется своевременно предоставить запрошенные документы. Если клиент не представил документы и пояснения в установленный срок, банк вправе отказать в проведении операции и сообщить об этом в Росфинмониторинг", — заключил эксперт.