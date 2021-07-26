Информационный список ЦБ привел к отказам в обслуживании компаний крупными банками России
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Банки начали препятствовать проведению операций с юрлицами из списка ЦБ, который регулятор составил исходя из признаков нелегальной деятельности на финрынке. В перечень попали 2 тысячи компаний, в том числе иностранные организации, оказывающие услуги россиянам. Формально список носит информационный характер и призван в первую очередь привлечь внимание граждан, но банкиры начали действовать превентивно. Подробно об этом рассказал "Коммерсант" со ссылкой на комментарии участников рынка.
По словам издания, банки стали использовать информационный список ЦБ, в который попадают компании с признаками нелегальной деятельности, как руководство к действию. Один из источников "Коммерсанта" отметил, что недавно одной компании из списка крупный банк рекомендовал в течение 30 дней закрыть счет. Другой структуре было отказано в открытии счета. И эти примеры не единичны.
Напомним, что ЦБ опубликовал список 1 июня, исходно туда попали 1,8 тысяч компаний, сейчас их уже 2 тысячи. Исходной задачей было "снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность". Список носит информационный характер. Если иностранная компания не имеет лицензии, но ориентирована на работу с российской аудиторией, это может стать причиной попадания в перечень.
По словам управляющего партнера юридической компании ЭБР Александра Журавлева, включение компании в список может привести к отказу в выдаче лицензии и счетов, закрытию существующих счетов в банках и платежных системах, блокировке интернет-сайтов и в целом "урону деловой репутации". Такие последствия и санкции не закреплены законом, но банки "предпочитают не работать с лицами из списка".
"Коммерсант" написал о том, что направил запросы более чем в десять крупнейших банков России. Большинство из них предпочли воздержаться от конкретных комментариев. Но есть и те, кто не скрывает, что пользуется списком.
Советник Hogan Lovells Александр Гаспарян подчеркнул, что "банки принимают такое решение самостоятельно, так как отсутствует прямой запрет на совершение банковских операций с лицами, включенными в указанный список ЦБ". Он добавил, что, согласно статье 846 ГК РФ, существуют два основания для отказа в заключении договора банковского счета: отсутствие технической возможности и если возможность отказа предусмотрена законом или иными правовыми актами.
Адвокат юридической фирмы "Арбитраж.ру" Владимир Ефремов напомнил, что информационные письма ЦБ выступают сигналами для банков об усилении внимания к отдельным категориям клиентов. Дальнейшие решения, подытожил он, "находятся в дискреции банков".
https://1prime.ru/banks/20210726/834295698.html