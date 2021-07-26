МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Банки начали препятствовать проведению операций с юрлицами из списка ЦБ, который регулятор составил исходя из признаков нелегальной деятельности на финрынке. В перечень попали 2 тысячи компаний, в том числе иностранные организации, оказывающие услуги россиянам. Формально список носит информационный характер и призван в первую очередь привлечь внимание граждан, но банкиры начали действовать превентивно. Подробно об этом рассказал "Коммерсант" со ссылкой на комментарии участников рынка. Банк России вернул ставку на уровень до пандемии

По словам издания, банки стали использовать информационный список ЦБ, в который попадают компании с признаками нелегальной деятельности, как руководство к действию. Один из источников "Коммерсанта" отметил, что недавно одной компании из списка крупный банк рекомендовал в течение 30 дней закрыть счет. Другой структуре было отказано в открытии счета. И эти примеры не единичны.

Напомним, что ЦБ опубликовал список 1 июня, исходно туда попали 1,8 тысяч компаний, сейчас их уже 2 тысячи. Исходной задачей было "снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность". Список носит информационный характер. Если иностранная компания не имеет лицензии, но ориентирована на работу с российской аудиторией, это может стать причиной попадания в перечень.

По словам управляющего партнера юридической компании ЭБР Александра Журавлева, включение компании в список может привести к отказу в выдаче лицензии и счетов, закрытию существующих счетов в банках и платежных системах, блокировке интернет-сайтов и в целом "урону деловой репутации". Такие последствия и санкции не закреплены законом, но банки "предпочитают не работать с лицами из списка".

"Коммерсант" написал о том, что направил запросы более чем в десять крупнейших банков России. Большинство из них предпочли воздержаться от конкретных комментариев. Но есть и те, кто не скрывает, что пользуется списком.

Советник Hogan Lovells Александр Гаспарян подчеркнул, что "банки принимают такое решение самостоятельно, так как отсутствует прямой запрет на совершение банковских операций с лицами, включенными в указанный список ЦБ". Он добавил, что, согласно статье 846 ГК РФ, существуют два основания для отказа в заключении договора банковского счета: отсутствие технической возможности и если возможность отказа предусмотрена законом или иными правовыми актами.

Адвокат юридической фирмы "Арбитраж.ру" Владимир Ефремов напомнил, что информационные письма ЦБ выступают сигналами для банков об усилении внимания к отдельным категориям клиентов. Дальнейшие решения, подытожил он, "находятся в дискреции банков".