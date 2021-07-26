МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги эмитента в иностранной валюте российской государственной корпорации развития ВЭБ на уровне "BBB-" и "A-3" соответственно, говорится в сообщении агентства.

Также агентство подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги ВЭБа в национальной валюте на уровнях "BBB" и "A-2" соответственно. Прогноз по рейтингам стабильный.

По мнению агентства, очень высока вероятность получения ВЭБом "чрезвычайной поддержки со стороны правительства при любых обстоятельствах". При этом прогноз по рейтингам ВЭБа отражает прогноз агентства по рейтингу России.

Агентство отмечает, что ВЭБ играет важную роль для России как основной государственный институт развития. В настоящее время, как пишет агентство, активы ВЭБа составляют 3% ВВП России. "Ястребиный контроль": зачем ЦБ меняет потребительское поведение россиян

"Дальнейшие рейтинговые действия в отношении ВЭБа в ближайшие 18-24 месяца, позитивные или негативные, скорее всего, будут отражать рейтинговые действия в отношении государства", — отмечает агентство.

ВЭБ — национальный институт развития, в задачи которого входит содействие государственной социально-экономической политике, повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации на инновационной основе.