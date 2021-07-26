МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Российские банки в июне получили чистую прибыль в 204 миллиарда рублей – это в 2,9 раза больше результата годичной давности и на 5,6% меньше результата мая текущего года, сообщает ЦБ в обзоре развития банковского сектора.

"Чистая прибыль сектора за июнь составила 204 миллиарда рублей (доходность на капитал – 22% в годовом выражении), немного ниже, чем в мае (216 миллиарда рублей), в основном за счет отрицательной валютной переоценки на фоне укрепления курса рубля", — пишет регулятор. В июне прошлого года банки заработали около 70 миллиардов рублей.

Всего за первое полугодие текущего года банки РФ заработали 1,2 триллиона рублей, что почти вдвое превышает результат января-июня 2020 года. ЦБ отмечает, что такой результат был получен благодаря меньшим расходам на резервы, которые снизились с 729 до 298 миллиардов рублей, и росту бизнеса.

Так, положительное влияние оказал рост чистого процентного дохода — на 223 миллиарда рублей, или на 13%, — в основном за счет снижения процентных расходов по средствам населения. Также вырос чистый комиссионный доход — на 150 миллиардов рублей, или на 27%, — в результате роста доходов по расчетно-кассовому обслуживанию корпоративных клиентов и от оказания брокерских услуг. S&P подтвердило рейтинг ВЭБа на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом

В то же время на финансовом результате кредитных организаций в первом полугодии отрицательно сказались увеличение операционных расходов на 10% и двукратное снижение доходов от переоценки и операций с иностранной валютой — со 122 до 56 миллиардов рублей.

Количество прибыльных банков выросло за июнь до 237 с 234. При этом доля прибыльных кредитных организаций по итогам первого полугодия 2021 года составила 98% в активах сектора. Более 80% прибыли было получено системно значимыми банками.