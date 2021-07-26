МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Риски перегрева на рынке ипотеки в России будут в дальнейшем снижаться благодаря изменению параметров льготной ипотеки на жилье в новостройках, заявил на онлайн-брифинге директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ Александр Данилов.

"Что касается ипотеки… рост очень большой. Вы знаете наши изначальные опасения о том, что это потенциально чревато рисками перегрева, потому что влечет за собой и значительный рост стоимости недвижимости. Но надо сказать, что риски в дальнейшем, наверное, будут снижаться, потому что изменились условия льготной программы, как вы знаете, с июля", — сказал Данилов.

По его словам, за счет изменения параметров этой программы отсечется часть спроса, в том числе спекулятивного. "Мы это уже видим на самом деле по цифрам предварительным за первые две недели июля. Мы видим, что темпы выдач в рамках основной льготной программы существенно снизились", — отметил глава департамента ЦБ.

По предварительным данным регулятора, рост ипотечного кредитования ускорился до 3% в июне с 2,1% в мае благодаря рекордным выдачам в рамках программы льготной ипотеки. Так, банки в прошлом месяце нарастили выдачи в 1,8 раза — до 184 миллиарда рублей, в том числе в преддверии изменения условий программы с 1 июля текущего года. При этом за первые две недели июля было выдано вдвое меньше льготной ипотеки, чем за аналогичный период июня.

Правительство РФ в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки со ставкой до 6,5%. Это вызвало бум жилищного кредитования и рост цен на недвижимость. На этом фоне разгорелась дискуссия, в ходе которой противники продления льготной ипотеки указывали на то, что она способствовала перегреву рынка в ряде регионов. Российские банки в июне нарастили чистую прибыль почти втрое

В результате кабмин продлил льготную ипотечную программу до 1 июля 2022 года с существенным изменением условий: купить жилье в новостройке в ее рамках можно по ставке до 7% годовых, а максимальная сумма кредита для всех регионов – 3 миллиона рублей (до этого было 6 миллионов рублей, а в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области — 12 миллионов).