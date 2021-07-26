МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Сайты ломбардов, которые находятся в реестре Банка России, теперь помечаются в поисковой выдаче "Яндекса" специальным знаком, говорится в сообщении регулятора.

Отметка представляет собой синий кружок с галочкой и надписью "ЦБ РФ".

"Благодаря маркировке, люди смогут отличить легальные финансовые организации, поднадзорные Банку России, от нелегальных. Работа легальных организаций регулируется законодательством, которое защищает права потребителей финансовых услуг", — указали в ЦБ.

Банк России совместно с поисковой системой "Яндекс" в июне 2017 года начал проект по маркировке сайтов финансовых организаций в интернете. Первыми маркер получили сайты микрофинансовых организаций, затем сайты страховщиков, банков, бюро кредитных историй, профессиональных участников рынка ценных бумаг, финансовых платформ, негосударственных пенсионных фондов.