МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады июля выросла до 5,46% с 5,3% в первой декаде июля, это максимум с первой декады мая 2020 года, следует из материалов Банка России. Банк России начал маркировать "проверенные" ломбарды

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ достигла максимума с первой декады мая прошлого года, когда она составила 5,5%. Рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года — 4,33%.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, "Тинькофф банк", ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.