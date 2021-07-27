МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Средние ставки по среднесрочным депозитам в России к концу года могут вырасти на 1,35 процентного пункта по сравнению с началом года, заявил журналистам зампредседателя правления кредитной организации Анатолий Печатников.

"По нашим прогнозам, к концу 2021 года средние ставки по среднесрочным депозитам могут вырасти на 1,35 п.п. по сравнению с началом года. Это должно повысить привлекательность классических сберегательных продуктов для населения, однако вложения в инвестиционные инструменты продолжат расти опережающими темпами", — отметил он.

В целом на рынке в этом году объем привлеченных средств вырастет на 6-9% — до 35-36 триллионов рублей, отметил топ-менеджер. "Этому будет способствовать возврат к ужесточению денежно-кредитной политики регулятора и высокий спрос на сберегательные продукты в четвертом квартале. Мы традиционно планируем расти быстрее рынка", — пояснил Печатников. Пенсионные накопления россиян достигли рекордных объемов

Розничный портфель привлеченных средств ВТБ по итогам первого полугодия достиг 7,5 триллиона рублей, увеличившись на 10% к началу года. Наибольший рост продемонстрировали накопительные счета и инвестиционные продукты, а также субординированные облигации банка, рассказал зампред.

Банк России 19 июля сообщал, что средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ составляет 5,3%.