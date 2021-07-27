МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы во вторник по заявлению Банка России признал банкротом московский коммерческий банк Геобанк и открыл в его отношении конкурсное производство сроком на один год, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", — говорится в карточке дела, другие подробности пока не приводятся.

ЦБ РФ со 2 апреля отозвал у Геобанка лицензию на осуществление банковских операций. Как объяснял Банк России, Геобанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор за последний год неоднократно применял меры к банку, в том числе вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков. Кроме того, по данным ЦБ, банк полностью утратил собственные средства.

Регулятор также отмечал, что Геобанк использовал для основной деятельности помещения, арендованные на основании неоднократно пролонгировавшихся договоров, которые признавались краткосрочными и учитывались на балансе с нарушением требований нормативных актов ЦБ. Кроме того, банк несвоевременно отражал в бухгалтерском учете соответствующие расходы. Судно для Севморпути построит турецкая компания

По расчетам АСВ, выплаты вкладчикам Геобанка оцениваются в 446 миллионов рублей, их производит Сбербанк.

Геобанк развивал собственную платежную систему Rexpay, которую ЦБ в 2015 году включил в перечень из 12 национально значимых платежных систем, а в 2020 году исключил из этого списка. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 марта занимал 354-е место в банковской системе РФ. Основным владельцем Геобанка на сайте Банка России указано ООО "Рукард" (55,9%).