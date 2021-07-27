МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Общий спрос российских инвесторов на облигации государственной корпорации развития ВЭБ.РФ превысил 650 миллионов долларов, что позволило эмитенту принять решение о фиксации объема выпуска на уровне 550 миллионов долларов, сообщает пресс-служба ВЭБа.

Госкорпорация 27 июля закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии ПБО-001Р-30В, номинированных в долларах, с расчетами в рублях, со сроком погашения через пять лет с даты начала размещения и полугодовыми купонными выплатами. Оферта не предусмотрена. Шувалов назначен председателем госкорпорации "ВЭБ.РФ"

"Книга заявок по выпуску была открыта с маркетируемым диапазоном ставки купона 3,38-3,58% годовых, что предусматривало премию в 170-190 б.п. к доходности пятилетних еврооблигаций РФ, и объемом размещения 500 миллионов долларов. Общий спрос российских инвесторов превысил 650 миллионов долларов, что позволило эмитенту принять решение о фиксации объема выпуска на уровне 550 миллионов долларов, а ставку купона установить по нижней границе заявленного диапазона — 3,38% годовых, что соответствует доходности к погашению 3,41% годовых", — говорится в сообщении.

В размещении приняли участие более 30 российских институциональных инвесторов. Сложилась следующая структура спроса: банки – 93%, управляющие компании – 4%, физлица – 2%, страховые и инвесткомпании – 1%. Расчеты по сделке будут проведены 29 июля. Организаторами выпуска выступили "ВТБ Капитал", Промсвязьбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк и ВБРР, уточняет пресс-служба.

"После успешной сделки в декабре 2020 года сегодня мы вновь вышли на рынок с облигациями, номинированными в долларах с расчетами в рублях. В нашей линейке долговых инструментов такие "квазивалютные" облигации пользуются особым спросом, позволяя инвесторам фиксировать доходность в иностранной валюте на длительный срок, в данном случае — на пять лет. Для наших розничных инвесторов, как принявших участие в первичном размещении, так и предпочитающих приобретать бумаги на вторичном рынке, облигации ВЭБ.РФ данного типа являются привлекательной и надежной альтернативой банковским депозитам", — отметил член правления ВЭБа Константин Вышковский.

Он добавил, что сейчас на российском долговом рынке предложение валютных финансовых инструментов с кредитным качеством суверенного уровня крайне ограничено. Итоговая доходность размещения предполагает премию за новый выпуск.

Как эмитент, регулярно выходящий на рынок, ВЭБ заинтересована в развитии вторичного сегмента рынка этого инструмента, что в перспективе будет способствовать сокращению спреда к суверенному ориентиру.