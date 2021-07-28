МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank в первом полугодии 2021 года подскочила в 15 раз в годовом выражении и составила 1,865 миллиарда евро, говорится в финансовой отчетности банка.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,68 евро против убытка год назад в 0,13 евро. Выручка составила 13,471 миллиарда евро, что на 6,5% выше показателя годичной давности.

Во втором квартале чистая прибыль подскочила в 13,5 раза по сравнению с соответствующим периодом 2020 года и составила 828 миллионов евро. Разводненная прибыль на акцию составила 0,21 евро против убытка в 0,15 евро годом ранее. Выручка банка за квартал при этом незначительно снизилась в годовом выражении — до 6,238 миллиарда евро. Аналитики прогнозируют сохранение ставки ФРС США на уровне 0-0,25%

"Все наши предприятия внесли свой вклад в годовой рост прибыли, а также стали еще более востребованными для наших клиентов… Сейчас наша приоритетная задача — продолжать упорядоченные преобразования квартал за кварталом", — приводится в сообщении комментарий главного исполнительного директора Deutsche Bank Кристиана Сьювинга (Christian Sewing).

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. В России банк ведет свою деятельность с 1881 года.