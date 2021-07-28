МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Подавляющее большинство россиян не готовы получать зарплату в цифровых рублях, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование портала HeadHunter. По данным опроса, только 11% респондентов готовы к возможным нововведениям. ЦБ рассказал, какие операции с цифровым рублем протестируют в 2022 году

По данным издания, только половина из согласившихся россиян готовы получать выплаты от работодателя в цифровых рублях целиком, остальные сторонники нового формата согласны получать не более 50% зарплаты в таком виде. При этом 41% опрошенных отметили неготовность к переходу на новый формат валюты. Еще 48% респондентов затруднились ответить.

Отмечается, что в начале июля ЦБ представил пилотную группу из 12 банков для тестирования новой технологии. В данный список вошли "Сбер", ВТБ, Ак Барс Банк, "Альфа", банк "Дом.рф", Газпромбанк, "Тинькофф", ПСБ, Росбанк, СКБ-банк, банк "Союз" и ТКБ банк.

Предполагается, что цифровой рубль станет еще одним официальным платежным средством наравне с наличным и безналичным рассчетом. При этом он не будет криптовалютой и будет регулироваться ЦБ.