МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Россияне в целом верят в стабильность банков, однако сомневаются в сохранности своих персональных данных. Об этом пишет газета "Коммерсант". По данным консалтингового агентства Accenture, общий уровень доверия россиян к банкам ниже, чем в среднем по миру. Банк России ужесточает регулирование выдачи ипотеки

Согласно исследованию, почти половина россиян верит в то, что банк, услугами которого они пользуются, будет существовать в течение следующих 12 месяцев. Данный показатель на 20% ниже общемирового. Во время пандемии 47% россиян открывали счет в других банках, что в два раза выше уровня других стран. Также, лишь 29% граждан отметили высокое доваерие банкам, в то время как в среднем в мире это показатель равен 37%.

Данные показатели, по мнению специалистов, отражают поведение клиентов. Особенностью российского банковского рынка является преобладание банков с госучастием, что внушает ощущение стабильности и уверенности. Однако рост числа мошенников, представляющихся сотрудниками крупных банков, настораживает клиентов и порождает в них сомнение в сохранности их личных данных.

Это неблагоприятное явление накладывается на перход на цифровые каналы связи, вызванный пандемией, что лишь увеличило интенсивность деятельности преступников. Однако число жертв мошенников снижается, во многом благодаря деятельности ЦБ и банков по повышению финансовой грамотности населения.