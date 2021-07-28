МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ намерен в 2022-2024 годах разработать подходы к тестированию инвесторов на рынке цифровых финансовых активов, краудфандинга (привлечение капитала в стартапы) и инвестиционного страхования жизни с учетом результатов внедрения тестирования неквалифицированных инвесторов на рынке ценных бумаг, указывается в подготовленном регулятором проекте основных направлений развития финансового рынка на трехлетку. Что будет с рынком облигаций после повышения ставки ЦБ

"С учетом результатов внедрения тестирования неквалифицированных инвесторов на рынке ценных бумаг в течение планового периода предполагается разработать подходы к тестированию на рынке ЦФА, краудфандинга и инвестиционного страхования жизни", — говорится в документе.

С октября 2021 года начнется тестирование неквалифицированных инвесторов, которое будет решать несколько задач: даст возможность клиенту оценить собственную готовность к приобретению сложных инвестиционных инструментов, создаст стимулы и ориентиры для повышения инвестиционной грамотности, а также позволит финансовым посредникам получить дополнительную информацию о клиенте и предостеречь его от совершения сделок с повышенным для него риском.

В понедельник Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (НФА) направили письмо в Банк России с новой версией поправок в базовый стандарт защиты прав инвесторов, поправки предусматривают регулирование процесса тестирования.

СРО предложили ЦБ расширить список инструментов тестирования инвесторов с 7 до 11. Каждая группа инструментов предполагает три вопроса, касающихся самооценки инвестора, и четыре на знание инструментов. Брокеры также смогут задавать дополнительные вопросы инвестору, проходящему тестирование.