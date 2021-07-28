МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Банк России хочет постепенно внедрить использование искусственного интеллекта в поведенческом надзоре за финансовыми организациями, говорится в подготовленном регулятором проекте основных направлений развития финансового рынка на 2022-2024 годы.

"Банк России продолжит развитие поведенческого регулирования и надзора как основного инструмента настройки поведенческих моделей участников рынка, фокусом которого является процесс взаимодействия поставщиков и потребителей финансовых услуг. При этом приоритет будет отдаваться превентивному надзору, направленному на выявление, оценку и предотвращение потенциальных рисков для потребителей в деятельности финансовых организаций", — указывается в документе.

"В перспективе постепенно планируется внедрить применение искусственного интеллекта в поведенческом надзоре для выявления аномалий и зон концентрации поведенческих рисков в деятельности финансовых организаций", — отмечается в проекте.

В дополнение к нормативному закреплению правил для финансовых организаций по взаимодействию с клиентами Банк России планирует развивать консультативный подход в поведенческом надзоре.

Такой подход, в том числе, включает информирование участников рынка о лучших практиках решения проблем в поведенческой сфере и построения коммуникации с потребителями финансовых услуг. Этот подход обращает внимание на важность оценки потребительских рисков новых финансовых продуктов до их внедрения и предложения гражданам, указывает ЦБ.

"В части совершенствования надзорной составляющей планируется изменить порядок работы с обращениями потребителей и на законодательном уровне установить единообразную обязанность финансовых организаций рассматривать жалобы, чтобы дать им возможность самостоятельно и оперативно урегулировать претензии клиентов под контролем регулятора", — отмечается в проекте.