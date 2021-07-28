МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. В первом полугодии 2021 года банки России выдали 6,9 миллионов кредитных карт, что на 50% превышает аналогичный показатель 2020 года. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Эксперт дал советы по выбору кредитной карты

Генеральный директор ОКБ Артур Александрович отметил, что банки вернулись на уровень первой половины 2019 года. По его словам, основное отличие от ситуации двухгодичной давности заключается в том, что средний размер одобренного кредитного лимита снизился. Кредитных карт с лимитом до 50 тысяч рублей стало выдаваться больше, а с лимитом свыше 90 тысяч рублей — меньше.

По данным бюро, средний лимит кредита на заемщика составляет около 70 тысяч рублей, а общий объем лимитов превышает 480 миллиардов рублей.