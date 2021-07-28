МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Банк России намерен сотрудничать с мессенджерами и социальными сетями для пресечения деятельности нелегалов на финансовом рынке, говорится в подготовленном регулятором проекте основных направлений развития финансового рынка на 2022-2024 годы.

"Банк России также примет участие в разработке механизма сотрудничества с мессенджерами и социальными сетями. Такое сотрудничество будет направлено на пресечение работы нелегальных поставщиков через мессенджеры и социальные сети, а также позволит доводить до их аудитории списки компаний и лиц, ведущих незаконную деятельность на финансовом рынке", — указывается в проекте.

В нем отмечается, для обеспечения кибербезопасности в финансовом секторе ЦБ разработает меры, направленные на повышение качества и защищенности предоставляемых финансовыми организациями сервисов.

"Банк России в сотрудничестве с правительством будет разрабатывать информационные и обучающие материалы, курсы по финансовой киберграмотности для граждан. Планируется также продолжить практико-ориентированное обучение по информационной безопасности для различных категорий слушателей. Наряду с этим Банк России реализует целый комплекс организационных, правовых и технических мероприятий по противодействию социальной инженерии на финансовом рынке", — сообщается в документе. Банк России хочет привлечь искусственный интеллект для надзора за банками

Кроме того, планируется более активно вовлекать участников финансового рынка в противодействие незаконным практикам через институты саморегулирования.

А с правоохранительными органами Банк России намерен проводить совместные тематические учебные мероприятия, обмениваться опытом и поддерживать постоянный рабочий контакт, что особенно важно в условиях быстрого появления новых видов мошенничества и киберпреступности, отмечается в проекте.