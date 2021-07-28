Банк России прогнозирует формирование пузырей при сохранении роста кредитования
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Банк России предупредил о возможности появления на рынках "пузырей" при условии сохранения значительного роста кредитования без расширения производственных мощностей. Данный прогноз содержится в проекте документа "Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов".
По мнению Центробанка, рост кредитования, не подкрепленный расширением производства, может привести к отрыву стоимости товаров и активов от основных факторов ценообразования. Еще один риск — ускорение инфляции и замедление роста экономики. Чрезмерное относительно роста доходов населения стимулирование кредитования способно лишь краткосрочно оказать положительно влияние на экономику. Однако в перспективе такие меры могут оказать негативное влияние
В ЦБ отметили, что для стимулирования экономического роста необходимо использовать не только финансовые, но и структурные реформы. Регулятор отметил необходимость формирования привлекательных для инвесторов сфер вложения средств, в частности компаний с прозрачной стратегией и эффективной деятельностью.
https://1prime.ru/banks/20210728/834319113.html
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