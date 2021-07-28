МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Банк России предупредил о возможности появления на рынках "пузырей" при условии сохранения значительного роста кредитования без расширения производственных мощностей. Данный прогноз содержится в проекте документа "Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов". Банк России будет сотрудничать с соцсетями для борьбы с нелегалами

По мнению Центробанка, рост кредитования, не подкрепленный расширением производства, может привести к отрыву стоимости товаров и активов от основных факторов ценообразования. Еще один риск — ускорение инфляции и замедление роста экономики. Чрезмерное относительно роста доходов населения стимулирование кредитования способно лишь краткосрочно оказать положительно влияние на экономику. Однако в перспективе такие меры могут оказать негативное влияние

В ЦБ отметили, что для стимулирования экономического роста необходимо использовать не только финансовые, но и структурные реформы. Регулятор отметил необходимость формирования привлекательных для инвесторов сфер вложения средств, в частности компаний с прозрачной стратегией и эффективной деятельностью.