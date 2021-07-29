МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Сбербанк внедрил биометрическую идентификацию в 21 тысяче банкоматов, рассказали в кредитной организации "Российской газете". Россиянам рассказали, кому нужна ревакцинация от COVID-19

В настоящий почти половина АТМ Сбера может распознавать лица клиентов, пишет издание.

Чтобы воспользоваться биометрическим банкоматом, россиянам необходимо предварительно сдать в отделении банка слепки лица, после чего информация будет внесена в базу.

Центральный банк сообщил, что в начале 2020 года в России работало 202593 банкомантов кредитных организаций. Сейчас АТМ Сбербанка с функцией распознавания лица составляют 10% рынка, отметило издание. В России могут вырасти цены на яблоки

"АТМ безошибочно узнает клиентов, даже если те в шапке, сменили прическу или отрастили бороду. Чтобы совершить операцию, достаточно посмотреть во встроенную в банкомат камеру. Для клиентов с помощью биометрии в банкоматах доступен весь перечень услуг, включая прием и выдачу наличных. Биометрия повышает удобство обслуживания, так как для проведения операций больше не нужно искать карту или смартфон. Распознавание по биометрии можно подключить любым удобным способом: в приложении СберБанк Онлайн, на самом банкомате, поддерживающем эту функцию, либо в наших офисах", — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Во многих странах уже работают биометрические АТМ: