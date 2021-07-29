МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Каждый второй клиент ВТБ сбрасывает звонки телефонных мошенников, а каждый четвертый "троллит" злоумышленников, сообщила пресс-служба банка. Обнаружены мошеннические схемы телефонного "майнинга" криптовалют

ВТБ с 8 по 14 июля опросил 1030 своих розничных клиентов в возрасте от 18 лет. Банк выяснил, что в этом году около 76% клиентов ВТБ лично сталкивались с телефонным мошенничеством. В большинстве случаев им поступало несколько звонков. Только каждый десятый отметил, что ему звонили лишь один раз. При этом у каждого второго опрошенного на смартфоне установлена защита от нежелательных звонков.

"По данным опроса, в половине случаев клиенты равнодушно реагировали на звонки от мошенников. Каждого четвертого такие звонки раздражают, а еще 27% воспринимают их как повод "потроллить" "специалистов службы безопасности" или "колл-центра" банка", — сказано в сообщении.

Подавляющее большинство респондентов (84%) отвечали на звонок, даже если видели предупреждение о нежелательном номере. При этом 45% абонентов стремились сразу же закончить разговор. Россияне начали скупать кнопочные телефоны

Как выяснил ВТБ, 67% его клиентов, лично столкнувшихся с мошенниками, активно реагируют на эту ситуацию: обсуждают ее со знакомыми, перезванивают в банк, блокируют номер телефона, предупреждают близких и пр. Четверть сообщают об этом в банк или правоохранительные органы.

"В России активность телефонных мошенников, маскирующихся под специалистов крупнейших банков, продолжает увеличиваться, сегодня с ними сталкиваются уже три четверти клиентов. Отрадно, что значительная часть из них воспринимает такие звонки грамотно – либо прекращает разговор, либо сообщает в правоохранительные органы или банк, либо просто "троллит", — прокомментировал начальник управления оценки доходности розничных продуктов и портфеля банка Сергей Дырин.