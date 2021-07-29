МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Публикация Банком России "черного списка" компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке страны подтолкнула граждан и профучастников активнее помогать регулятору их выявлять — за неполных два месяца получено уже более тысячи обращений, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

"Публикация предупредительного списка показала, что такая информация востребована. Только за июнь новый раздел сайта посетило более 330 тысяч человек. Мы видим также, что интерес к разделу проявляет и профессиональное сообщество – банки, профучастники, саморегулируемые организации. Мы и раньше всегда использовали для выявления компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид информацию, которую получали от граждан, профсообщества. С их помощью выявляется почти половина нелегалов", — сказал Лях.

"Публикация списка подтолкнула людей к еще большей активности — через интернет-приемную и форму анонимного информирования, которая указана на странице списка, поступило уже более тысячи сообщений. Многие СРО прислали свои собственные списки — материалы, собранные от организаций-членов, жалобы клиентов. Конечно, мы всю полученную информацию обязательно выверяем", — отметил глава департамента ЦБ.

Участники рынка могут также использовать данные из списка в качестве дополнительного источника информации для оценки уровня риска своих клиентов и контрагентов, а при необходимости рассматривать вопрос о применении в отношении таких компаний "противолегализационного" инструментария, прокомментировал он.

Банк России 1 июня опубликовал на своем сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, в него вошли более 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов. В список включены те, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Депозиты банков в Банке России составили 1,9 триллиона рублей

Как следует из данных регулятора, после первой публикации 1 июня список пополнили 179 компаний, 33 из них были добавлены 16 июля, среди них с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг – 16 компаний, с признаками нелегального кредитора – 11 и с признаками "финансовой пирамиды" – 5 компаний, таких как Frendex Europe OU (FrendeX), Subservrent, TCGroup (Technology Capital Group Ltd, TCG), Vector Fund, потребительский кооператив "Финансинвест".

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.10 мск.