МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в первом полугодии текущего года увеличилась в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до рекордных 629,8 миллиарда рублей, следует из сообщения крупнейшего российского банка. Сбербанк обнаружил новый метод кражи денег россиян через мессенджеры

За второй квартал банк получил чистую прибыль по МСФО в размере 325,3 миллиарда рублей против 166,7 миллиарда рублей годом ранее.

Таким образом, показатели чистой прибыли Сбербанка за первое полугодие и второй квартал оказались выше консенсус-прогноза РИА Новости, составленного на основе опроса аналитиков. Эксперты ожидали, что прибыль крупнейшего российского банка за второй квартал составит 300,7 миллиарда рублей, а за полугодие — 605,2 миллиарда рублей.

Предыдущий рекорд по прибыли за первое полугодие Сбербанк установил в 2019 году — тогда за шесть месяцев банк заработал 476,9 миллиарда рублей.