МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Во втором квартале 2021 года Центробанки разных стран со всего мира активно закупились золотом, пополнив им свои золотовалютные резервы. Об этом сообщается в докладе Всемирного совета по золоту (WGC), опубликованном на его сайте. Forbes впервые представил рейтинг страховых компаний России

По данным организации, основными покупателями золота в апреле-июне стали центробанки развивающихся стран, среди которых значатся Таиланд (купил 90,2 тонны), Венгрия (62 тонны), Бразилия (53,7 тонны), Индия (29 тонн) и Узбекистан (25,5 тонны).

Экономисты, опрошенные "Коммерсантом", объяснили, что основные мотивы регуляторов заключались в желании застраховаться от растущей инфляции (особенно в условиях низких процентных ставок по госдолгу большинства стран), а также диверсифицировать собственные международные резервы.

Отмечается, что некоторые центробанки, напротив, распродавали свои золотые запасы, но в гораздо меньших объемах. Российский ЦБ продал металл на 3,1 тонны, Бундсбанк Германии — на 3,3 тонны, казахстанский регулятор — на 9,9 тонны.

WGC также отметил, что во втором квартале увеличился не только спрос, но и предложение золота — на 13%, до 1172 тонн. В основном это было связано с ростом добычи.