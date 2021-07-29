МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Полная стоимость ипотечного кредита в России в июне, в последний месяц действия программы льготной ипотеки на старых условиях, вновь опустилась до исторического минимума в 8,5%, сообщается на сайте Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Ранее до этого уровня полная стоимость ипотечного кредита опускалась лишь в марте 2021 года, когда ключевая ставка ЦБ еще составляла 4,25% (в июне ЦБ повысил ставку до 5,5% годовых, а в июле – до 6,5%).

В июне прошлого года полная стоимость ипотечного кредита в РФ находилась на отметке 9,3% годовых, а в июне 2019 года – на уровне 11,9% годовых, уточняет ОКБ.

"В июне 2021 года произошло снижение полной стоимости кредита (ПСК, процентная ставка плюс иные платежи) в сегменте ипотеки. Так, если в мае полная стоимость ипотечного кредита в среднем была на уровне 8,8% годовых, то в июне она составила 8,5% годовых. Таким образом, ПСК по ипотеке вновь оказалась на минимуме за всю историю банковского сектора", — говорится в сообщении ОКБ.

По словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, в июне закончилась программа льготной ипотеки на старых условиях, поэтому многие заемщики в спешке постарались заключить ипотечный договор до конца месяца.

"Это привело к резкому увеличению доли льготных ипотечных кредитов — примерно с 19% в мае до 29% в июне, что и привело к снижению уровня средней ставки. Очевидно, что уже по итогам июля средняя ПСК вновь начнет расти вслед за повышением ключевой ставки", — прокомментировал Александрович. ВВП России вырос на 4,6% за первое полугодие

Правительство РФ в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки со ставкой до 6,5%. Это вызвало бум жилищного кредитования и рост цен на недвижимость.

После долгих дискуссий кабмин продлил льготную ипотечную программу до 1 июля 2022 года, но с существенным изменением условий. Купить жилье в новостройке теперь можно по ставке до 7% годовых, а максимальная сумма кредита для всех регионов – 3 миллиона рублей (до этого было 6 миллионов рублей, а в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области — 12 миллионов).