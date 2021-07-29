МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Ассоциация российских банков (АРБ) просит Роскомнадзор предоставить банкам автоматический доступ к единому реестру сайтов с информацией, запрещенной в России, говорится в сообщении организации. Роскомнадзор будет следить за рекламой в интернете

"АРБ просит Роскомнадзор предоставить банкам автоматический доступ к Единому реестру сайтов с информацией, запрещенной в РФ", — говорится в сообщении.

С 13 июля в России запрещено принимать на обслуживание и проводить денежные операции лиц, которые оказывают услуги в интернете на сайте, внесенном в реестр с запрещенной информацией. Но автоматический доступ к этому реестру из числа коммерческих организаций имеют лишь операторы мобильной связи, указали в АРБ.

Всем остальным пользователям интернета доступ к такой информации предоставляется по запросу о конкретном сайте, то есть в ручном режиме.

"Отсутствие возможности кредитных организаций по автоматизированной обработке сведений из Единого реестра и необходимость запроса таких сведений в "ручном" режиме со всей очевидностью будут означать как дополнительные временные и трудовые затраты сотрудников кредитных организаций, так и значительное увеличение нагрузки на сайт Единого реестра", — указали в ассоциации.