МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. ВЭБ прорабатывает льготные механизмы финансирования "зеленых" проектов, а также работает над созданием ESG требований для клиентов, чтобы они могли вносить свой вклад в соблюдение принципов устойчивого развития, заявил первый зампредседателя — член правления ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко. "Зеленые" инвестиции помогут Сберу в дальнейшем росте прибыли

"Мы сейчас прорабатываем свои механизмы, как мы можем предлагать более выгодные условия социальным, зеленым, ответственным проектам. Вторая задача — это разработка ESG требований к клиентам, то есть это набор требований, которые мы будем просить наших клиентов соблюдать, чтобы они могли внести свой вклад в соблюдение принципов устойчивого развития", — сказал Мирошниченко, выступая на мероприятии по планам ESG-трансформации ВЭБа.

Кроме того, планируется, что принципы устойчивого развития будут интегрированы и в работу самого ВЭБа. "Выпуск наших собственных "зеленых" облигаций. У нас достаточно "зеленых" проектов, поэтому мы можем выпустить уже облигации для их финансирования. Естественно, мы хотим улучшить свой ESG рейтинг и, в том числе, внедрить ESG принципы в нашу внутреннюю кухню", — добавил он.

Принципы устойчивого развития, или принципы ESG (environmental, social, governance) — это экологическая, социальная и управленческая ответственность. При следовании этим принципам бизнес или государство при принятии решений учитывает экологические факторы (например, влияние на атмосферу и обращение с отходами), социальные (например, охрана труда и текучесть кадров) и управленческие (например, управление рисками и прозрачность информации). Ряд зарубежных инвесторов уже вкладывают свои средства только в компании, соблюдающие принципы ESG.