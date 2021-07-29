МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Все шесть ответчиков, контролировавших раньше банк "Открытие", подали в Верховный суд России кассационные жалобы на взыскание с них рекордных более 289,5 миллиарда рублей убытков, причиненных санацией банка, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Сумма ликвидных активов банков Московского региона за май выросла

Первым еще в конце июня кассацию на судебные акты трех нижестоящих инстанций подал бывший председатель правления "Открытия" Евгений Данкевич, в течение июля к нему присоединились и пять остальных ответчиков. Так, последняя жалоба – от экс-президента банка Рубена Аганбегяна – поступила в суд 26 июля. По процессуальным нормам на рассмотрение жалобы у ВС РФ есть не менее двух месяцев.

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2020 года взыскал более 289,5 миллиарда рублей солидарно с Данкевича, Аганбегяна, основателя финансовой группы "Открытие" Вадима Беляева, экс-члена правления Геннадия Жужлева и бывшего основного акционера банка — компании "Открытие Холдинг".

Девятый арбитражный апелляционный суд в феврале скорректировал решение первой инстанции и удовлетворил требование ЦБ также в отношении шестого соответчика — экс-члена правления Елены Будник, в иске к которой столичный арбитражный суд сначала отказал. Это рекордное в российской практике вступившее в силу взыскание убытков с контролирующих лиц кредитной организации. Исследование показало, что россияне не во всем доверяют банкам

Арбитражный суд Московского округа в мае оставил в силе постановление апелляционной инстанции, отклонив кассационные жалобы, поданные всеми ответчиками.

Судебное разбирательство по ходатайству Центробанка в основном проходило в закрытом режиме. До закрытия слушаний представитель ЦБ говорил в суде, что иск предъявлен к лицам, контролировавшим "Открытие", а его сумма рассчитана по формуле из закона о банкротстве: убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив потраченную на санацию банка сумму под ключевую ставку вместо нулевой, под которую выделяет средства Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

В рамках этого дела заморожены активы ответчиков-физлиц в пределах суммы иска, за вычетом денежных средств на банковских счетах в размере 80% ежемесячной заработной платы.

"Открытие" стал первым крупным банком, который попал под санацию через ФКБС, созданный ЦБ. Это произошло в конце августа 2017 года. Санация завершилась в июле 2019 года. На 1 июня 2021 года банк "Открытие", по данным РИА Рейтинг, занимал 9-е место в России по величине активов.