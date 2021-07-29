МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы ВТБ за второй квартал составила почти 74 миллиарда рублей против рекордных за первый квартал 85,1 миллиарда рублей, свидетельствует консенсус-прогноз, составленный РИА Новости по результатам опроса аналитиков. ВТБ прогнозирует рост ставок по депозитам

ВТБ опубликует финансовые результаты по МСФО за второй квартал и шесть месяцев 2021 года в пятницу, 30 июля.

"Мы ждем небольшого квартального снижения прибыли, при том что квартал, скорее всего, будет достаточно сильным", — указывает аналитик "Уралсиба" Наталия Березина.

Так, аналитики ожидают, что по итогам шести месяцев прибыль составит почти 164 миллиардов рублей, что почти в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Прибыль за второй квартал текущего года окажется в 35 раз больше в годовом выражении.

Прогнозы по чистой прибыли ВТБ за второй квартал и шесть месяцев представлены ниже (в миллиардах рублей):

"Уралсиб" – 76,5/161,6

Промсвязьбанк – 90/175,1

Альфа-банк – 76,4/161,5

АТОН – 88,9/174

СОВА – 63/148,1

BCS – 78,3/163,4

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, ВТБ во втором квартале снизил резервы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза, до 37,7 миллиарда рублей. За полгода резервы уменьшились почти в два раза и составили 60,2 миллиарда рублей.

Ожидания по расходам банка на резервы во втором квартале и за шесть месяцев выглядят следующим образом (в миллиардах рублей):

"Уралсиб" – 38,3/60,9

Промсвязьбанк – 33/55,6

Альфа-банк – 32,9/55,1

АТОН – 48/70,6

СОВА – 41/63,6

BCS – 33,3/55,5

По итогам текущего года банк ждет чистую прибыль около 270 миллиардов рублей.

Группа ВТБ в 2020 году заработала чистую прибыль по МСФО в размере 75,3 миллиарда рублей, что в 2,7 раза ниже результата 2019 года. Расходы на создание резервов выросли в 2,4 раза — до 250 миллиардов рублей.