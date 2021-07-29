МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Выплаты вкладчикам московского Руна-банка, у которого ЦБ РФ ранее отозвал лицензию, начнутся 2 августа через Сбербанк, анонсирует Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Все ответчики обжаловали взыскание убытков от санации банка "Открытие"

Банк России с 23 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Руна-банка. По данным ЦБ, банк на 1 июля по величине активов занимал 308-е место в банковской системе РФ.

"ПАО Сбербанк стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам АО "Руна-банк" (город Москва), в отношении которого 23 июля 2021 года наступил страховой случай", — говорится в сообщении. Уточняется, что выплаты начнутся со 2 августа.

По оценкам агентства, 96% вкладчиков Руна-банка получат возможность полностью возместить свои вклады за счет выплаты страхового возмещения из фонда обязательного страхования вкладов, а Сбербанк будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам не менее года.

Добавляется, что вкладчики Руна-банка, которые одновременно являются клиентами Сбербанка, смогут обратиться за выплатой возмещения через сервис "Сбербанк Онлайн" без посещения офиса банка-агента.