МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО может достичь в 2021 году одного триллиона рублей, говорится в официальном Telegram-канале банка. Сбербанк ожидает повышения ключевой ставки до конца года

"Один триллион рублей чистой прибыли может заработать группа по итогам 2021 года — это половина прибыли всего финансового рынка страны", — говорится в публикации, посвященной результатам Сбербанка за шесть месяцев по МСФО.

Чистая прибыль должна составить более 1 триллиона рублей, подтвердила старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" Сбербанка Александра Бурико в ходе телефонной конференции.

"Здесь математически достаточно легко определить, что при этом показателе (ROE — ред.) выше 22% и текущем уровне капитала чистая прибыль должна будет составить более одного триллиона рублей. Почему мы так позитивно смотрим? Для этого основанием являются текущие результаты наши, когда мы за первое полугодие заработали 630 миллиардов рублей уже, соответственно, и наши прогнозы по росту экономики и финансовому сектору во втором полугодии", — пояснила она.

Ранее в четверг Сбербанк сообщил, что его чистая прибыль по МСФО в первом полугодии текущего года увеличилась в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до рекордных 629,8 миллиарда рублей. По итогам прошлого года банк заработал 760,3 миллиарда рублей, что на 10% меньше результата в 2019 году.