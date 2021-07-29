МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов, ликвидатор московского Тэмбр-банка, входившего до отзыва лицензии в топ-200 крупнейших российских кредитных организаций, подало заявление о банкротстве банка в арбитражный суд Москвы, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Заявление АСВ поступило в суд в четверг и к рассмотрению пока не принято. Банк России выступил с рядом инициатив

Московский арбитражный суд в ноябре 2020 года решил ликвидировать Тэмбр-банк и утвердил АСВ его ликвидатором, поскольку банк имел лицензию на привлечение вкладов от физлиц. В решении суда говорится, что на момент отзыва лицензии в октябре 2020 года и на момент рассмотрения заявления ЦБ РФ о ликвидации Тэмбр-банка признаки несостоятельности у него отсутствовали. На счетах банка находилось около 520 миллионов рублей. В то же время после вынесения решения в суд стали поступать заявления об установлении размера требований кредиторов.

АСВ в октябре сообщало, что выплаты вкладчикам Тэмбр-банка составят более 5 миллиардов рублей, за выплатой страхового возмещения могут обратиться 6,2 тысячи вкладчиков, в том числе 656 юридических лиц.

ЦБ принял решение об отзыве у банка лицензии, так как он нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты регулятора, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 сентября 2020 года занимал 186-е место в банковской системе РФ.