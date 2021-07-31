МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. В сети Интернет распространяется база с информацией о сорока тысячах банковских операций, сообщили "Известия". Минтранс анонсировал новые меры по снижению смертности в ДТП

База данных стала доступна в мессенджере Telegram. Распространяется информация, что база якобы принадлежит компании "Единая служба доставки питьевой воды", отметили "Известия".

Были слиты данные банковских карт Сбербанка, Росбанка, "Альфы", узнало российское издание.

Данные, которые оказались доступны в социальной сети, не содержат никакой критичной информации, заявили в Сбербанке.

"Идентифицировать клиента или его карту невозможно, провести атаку на клиента или его карту также невозможно, каких-либо рисков или новых угроз нет. Считаем опубликованную информацию pr-активностью Telegram-канала", добавили в кредитном учреждении.

"Никакой опасности для пользователей эта утечка не представляет, так как в ней нет ни контактных данных, ни полных номеров карт. В результате использовать его сложно даже для обогащения других баз". — прокомментировал основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.