МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Банк России с 1 августа ужесточил регулирование выдачи ипотеки с первоначальным взносом в диапазоне 15-20% от стоимости жилья. Эксперты заявили РИА Новости, что это приведет к небольшому росту ставок по таким кредитам, но вряд ли достаточно охладит рынок — регулятору придется вводить дополнительные меры. Банк России обсудит понижение цели по инфляции

Надбавки к коэффициентам риска по выдаваемой с 1 августа ипотеке повышены до 50-100 процентных пунктов в зависимости от долговой нагрузки заемщика. Такой шаг необходим в связи с ростом доли ссуд с небольшим первым взносом в выдачах на первичном рынке с 24% во втором квартале прошлого года до 45% в первом квартале текущего года, а на вторичном рынке — с 30% до 33%.

Повышение надбавок должно снизить стимулы банков наращивать кредитование за счет выдачи россиянам ипотеки с низким первоначальным взносом, а также позволит банкам быстрее восстановить буфер по ипотечным кредитам, что обеспечит их устойчивость к потенциальным стрессовым сценариям, уверен ЦБ. Сейчас, в условиях взрывного роста ипотеки и опережающего доходы увеличения цен на недвижимость, возросла значимость первоначального взноса по жилищным кредитам как гаранта стабильности банковской системы.

Ужесточение регулирования вряд ли приведет к существенному охлаждению рынка ипотеки, считает младший директор отдела рейтингов кредитных институтов "Эксперт РА" Екатерина Щурихина. "Наиболее вероятный вариант — банки введут или увеличат надбавки к процентным ставкам порядка 0,2-0,5 процентного пункта для заемщиков, которые вносят менее 20% в качестве первого взноса", — предполагает она.

Новые меры приведут к замедлению ипотечных выдач с низким первоначальным взносом, поскольку добавят нагрузку на капитал банков, которые будут ее компенсировать небольшим повышением ставок, уверена директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

Тем не менее, отмечает аналитик, несмотря на уже произошедшее замедление выдач ипотеки в июле, темпы роста все еще высоки, что впоследствии может привести к ухудшению качества ипотечного портфеля.

"По нашему мнению, до конца года регулятор может еще ужесточить требования – в целях недопущения ухудшения качества ипотечного портфеля надбавки к коэффициентам риска могут быть повышены вновь", — добавила Носова.